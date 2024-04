Scudetto Inter, Graziani crede ancora nel Milan: «Sognare non costa nulla». Le parole dell’ex calciatore

L’ex calciatore Ciccio Graziani ha parlato a Mediaset XXL analizzando il momento del Milan e la possibilità per i rossoneri di credere nello scudetto.

PAROLE – «Il Milan non è ancora tagliato fuori, la matematica non c’è ancora. Sognare non costa nulla, avere l’ambizione di pensare che potrebbe succedere ok ma sempre rimanendo con i piedi per terra. Anche perché quest’Inter quest’anno non lascia spazio a questi pensieri. Vediamo domani dopo Udinese-Inter ma l’Inter comunque ha quasi 4 partite di vantaggio. 14 punti sono recuperabili, mai dire mai anche se l’Inter quest’anno ne ha persa una sola finora. C’è un derby di mezzo».