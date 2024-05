Nuovo allenatore Milan, le SORPRESE non sono finite! Restano in corsa questi DUE profili: tutti gli aggiornamenti

L’edizione odierna di Tuttosport è tornata a parlare della scelta del Milan per quanto riguarda il nuovo allenatore che nelle prossime settimane prenderà il posto di Pioli. Tutte le strade sembrano portare a Fonseca.

È il portoghese il prescelto dalla dirigenza, per il quale mancherebbe soltanto l’annuncio. A meno che però non ci saranno sorprese: in tal senso vanno tenuti in considerazione Van Bommel o un mister x dell’ultim’ora.