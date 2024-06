Calciomercato Milan, Moncada guarda in casa del Real Madrid: c’è un nuovo OBIETTIVO in difesa

Calciomercato Milan, Moncada guarda in casa del Real Madrid: c’è un nuovo OBIETTIVO per rinforzare la difesa

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul calciomercato Milan per quanto riguarda le possibile entrate, svelando un nuovo nome che arriva dalla Spagna.

Più specificamente Moncada starebbe guardando in casa del Real Madrid, lì dove piace molto Rafa Marin. Il centrale classe 2002, che in quest’ultima stagione ha giocato in prestito all’Alavés, potrebbe essere imbastita un’operazione alla Brahim Diaz.