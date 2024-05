Giroud incanta San Siro per l’ultima volta, i giornali: «Acrobazia da film». Il VOTO al migliore in campo

Giroud incanta San Siro per l’ultima volta, i giornali lo celebrano: «Acrobazia da film». Il VOTO al migliore in campo

La Gazzetta dello Sport non ha avuto dubbi: è stato Olivier Giroud il migliore in campo nell’ultima sfida della stagione che il Milan ha pareggiato a San Siro contro la Salernitana.

Si è girato per l’ultima volta, e che spettacolo – scrive questa mattina il quotidiano – Acrobazia da film, come i suoi tre anni in rossonero. Un campione. Voto 7 in pagella per Giroud, per il quale ora si aprirà un nuovo capitolo: lo aspettano i Los Angeles FC.