Fonseca Milan, già iniziato il conto alla rovescia: ecco quando arriverà l’annuncio ufficiale da parte del club

È già iniziato il conto alla rovescia che porterà Paulo Fonseca al Milan. Non ci sono più dubbi in merito: è il tecnico portoghese il prescelto per sostituire Pioli, che ieri ha salutato in grande stile il popolo milanista.

Per lui è già pronto un contratto triennale (o biennale con opzione). L’annuncio ufficiale, fa sapere questa mattina la Gazzetta dello Sport, non arriverà la prossima settimana ma soltanto a inizio giugno dopo l’amichevole di venerdì contro la Roma a Perth.