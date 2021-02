Sconfitta in trasferta senza tiri in porta, l’ultima con Giampaolo

Il Milan questa sera ha perso in trasferta senza mai aver tirato in porta. L’ultima volta accadde nella prima di campionato della scorsa stagione

L'ultima volta accadde nella prima di campionato della scorsa stagione, con Marco Giampaolo in panchina. In quell'occasione fu l'Udinese ad avere la meglio per uno a zero grazie ad una rete di Becao.

L’ultima sconfitta in trasferta, invece, è stata quella contro l’Inter il 9 febbraio in Coppa Italia. Per la Serie A bisogna risalire al 5 a 0 dell’Atalanta del dicembre 2019.