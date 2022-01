Sconcerti: «Serra? L’errore di Theo su rigore ha lo stesso peso»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mauro Sconcerti ha commentato la sconfitta del Milan contro lo Spezia. Le sue parole a Tuttomercatoweb.

«Vanno regolamentate certe situazioni, non si vede un arbitro così contestato per aver fischiato. Quanto tempo bisogna aspettare perché si applichi il vantaggio e perché non si applica dappertutto? Se tutti i falli vanno aspettati non ce ne sono più. Se c’è un fallo si fischia e la decisione è corretta. Se si vuole andare sulla filosofia allora bisogna spiegarmi perché l’arbitro abbia più responsabilità di Hernandez che ha sbagliato il rigore. Non ci casco in questa storia. Fosse capitato allo Spezia non so cosa sarebbe capitato, il Milan è stato sfortunato ma se Theo segna il rigore vince la partita.»