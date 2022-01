Sconcerti: «Milan? Con Bakayoko e Krunic a centrocampo....»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mario Sconcerti, intervenuto a Calciomercato.com ha detto la sua su Milan Spezia e sulla crescita di Leao. Le sue parole:

MILAN SPEZIA – «Bene, parliamo di calcio. C’è stato un errore tecnico, forse più grave di quello dell’arbitro: parlo del rigore sbagliato da Hernandez. Ma nessuno ne parla. A me sembra che quando tu giochi con Krunic e Bakayoko in mezzo, allora puoi perdere con chiunque, non è un reparto. II Milan ha avuto davvero tantissimi assenti in questo periodo, ha perso 4 partite nelle ultime 10, l’emergenza è stata una costante, questo va detto»

LEAO – «Ha le movenze africane, è morbido, porta in campo la sua diversità. Adesso è diventato consapevole della propria forza. Vedo che lo paragonano a Thierry Henry, magari mi verrebbe da dire. Henry per 4-5 anni è stato tra i più micidiali attaccanti del mondo, a Leao oggi quella cattiveria manca, ma è ancora molto giovane»

CAMPIONATO APERTO? – «Con il passare delle tornate sempre un po’ meno, ma siccome sono abbastanza le squadre forti – intendo per l’Italia – allora questo fattore mantiene aperto il campionato».