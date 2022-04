Sconcerti: «Il Milan ritrova il gol, ma il problema resta». L’opinione di Sconcerti dopo la vittoria sul Genoa

Mario Sconcerti scrive così sul Corriere della Sera dopo le partite di ieri.

L’analisi: «Nel gioco reale ha mostrato qualcosa in più l’Inter, sempre in controllo e predisposta ad arrivare al tiro con buona facilità. Il Milan ha fatto in fretta il gol che gli mancava, l’ha fatto anzi l’uomo che era mancato in questi ultimi turni, Leao. Il problema resta aperto, ma era importante per un giorno dimenticare l’ostacolo. Il gol di Messias ha completato l’argomento. Tutta Milano ora si mette a guardare Napoli. Credo sia il momento decisivo. Tra adesso e il prossimo turno (Inter-Roma, Lazio-Milan) avremo una risposta forse definitiva».