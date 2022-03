Sconcerti: «L’Inter non cambia mai, Pioli ha cambiato tutto con una mossa». Così il giornalista sul duello scudetto

Mario Sconcerti parla così del duello scudetto sul Corriere della Sera.

«Milan e Napoli sono adesso gestite in modo molto diverso dall’Inter. L’Inter gioca sempre con la stessa formazione, quando cambia è perché ha infortuni o squalifiche, non nuove idee tattiche. Questo è più un lusso che un vantaggio, è difficile in dieci mesi di campionato contare sempre sugli stessi giocatori. (…) Pioli ha cambiato tutto il Milan con una mossa: ha sostituito Diaz con un terzo centrocampista di ruolo, aggiungendo Kessie a Tonali e Bennacer. È una mossa profonda, mai immaginata da Pioli. La prova è che i centrocampisti in rosa sono solo quattro. Con i tre in campo, la riserva di tutti resta solo Krunic, utile ma con qualche limite. Sostituire un trequartista in un lungo momento momento difficile con un centrocampista dell’importanza di Kessie, ha dato al Milan una possibilità di gestione del gioco forse decisiva. Ora ha meno paura anche delle partita distraenti perché ha sempre in mano il gioco. Accelera quando ha il bisogno e gestisce il resto, da squadra completa».