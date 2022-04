Sconcerti: «L’Inter ha attaccanti migliori del Milan. Giroud va bene con Mbappé». L’analisi del giornalista

All’indomani del derby Mario Sconcerti spiega così la sconfitta del Milan contro l’Inter. L’analisi sul Corriere della Sera.

«Ha deciso Lautaro, il miglior attaccante in campo. Il Milan non meritava una sconfitta netta, ha segnato anche il gol che poteva riaprire la partita ma gli è stato tolto con una decisione ingiusta e corretta. Nel senso che Kalulu non ostruiva la visuale più di quanto facesse tutta la folla di giocatori che Handanovic aveva davanti, ma non si può essere in fuorigioco davanti agli occhi del portiere avversario. (…) L’Inter ha più facilità a segnare, ha attaccanti che individualmente sentono meglio la porta. Giroud tocca pochissimi palloni, come Lautaro, ma non ha la facilità di renderli tutti pericolosi. Giroud fa gol o non pesa sulla partita. L’Inter può aspettare Lautaro perché ha comunque Dzeko, Sanchez, o Correa che poi inventa per Lautaro la palla del 2-0. Giroud va bene con Griezmann e Mbappè, dove gli tocca il marginale».