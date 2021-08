Mario Sconcerti elogia il mercato del Milan: «Ottima la gestione Donnarumma. Giusto difenderlo ma poi comprare al volo un sostituto»

Mario Sconcerti è intervenuto sulle colonne del Corriere della Sera esprimendo una sua valutazione sul mercato del Milan. Il giornalista ha elogiato il modus operandi della dirigenza rossonera, capace di trovare subito un sostituto di Gianluigi Donnarumma.

«Voto 8. E’ stata la prima squadra a non far gestire ai giocatori chiusure di contratti importanti. Non ha perso Donnarumma, lo ha difeso fino a un confine, poi si è alzato dal tavolo e ha comprato al volo il sostituto. Mai far diventare un sentimento un giocatore, chiunque sia. L’amore è per la bandiera, non per chi la sventola. Il Milan è sulla stessa linea di Juve e Inter, ma deve andargli tutto bene. Non ha riserve per Kessiè e Bennacer, ha due centravanti importanti e macchinosi, può dipendere troppo da Diaz, avrebbe bisogno di 12 gol di Leao, gli mancano i gol imprevisti. Ma ha un gioco compiuto, è stata costruita una squadra».