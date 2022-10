Scaroni sul nuovo stadio: «Necessario per offrire ai nostri tifosi una presenza allo stadio a buon mercato». Le parole del presidente rossonero

Paolo Scaroni ha parlato dell’importanza di costruire un nuovo stadio per i tifosi durante il nuovo incontro del dibattito pubblico sul progetto del nuovo stadi. Ecco le parole del presidente del Milan:

«Per poter continuare a offrire ai nostri tifosi una presenza allo stadio a buon mercato, a livello dei prezzi di oggi, dobbiamo costruire nel nuovo stadio una parte che definiamo corporate che offra alle aziende dei posti per poter assistere ad un evento in maniera completamente diversa rispetto ad oggi, come avviene in tutto il mondo»