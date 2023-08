Scaroni: «Ho raccolto l’eredità di Berlusconi, cerco di fare del mio meglio per non deluderlo»

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato prima del Trofeo Silvio Berlusconi con il Monza. Le sue parole

A Canale 5 prima del Trofeo Silvio Berlusconi con in campo Monza-Milan, Paolo Scaroni ha ricordato così lo storico presidente.

PAROLE – «Ho raccolto l’eredità, sono da 5 anni presidente di questa squadra leggendaria. Mi sono portato con me la leggenda fatta da lui. Cerco di fare del mio meglio per non deludere quanto fatto da Berlusconi e Galliani».