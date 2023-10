Scaroni: «Primi in classifica? A me piace essere in alto a fine campionato». Le parole del presidente del Milan

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato per quanto sull’inizio di stagione dei rossoneri a margine dell’evento benefico WEmbrace Sport. Queste le sue parole a Sky Sport.

PAROLE – «Veramente eravamo già stati in alto nelle classifiche in passato, a me piace essere in alto in classifica a fine campionato. Quello che avviene nel frattempo sì, mi dà un certo piacere ma mi piace di più alla fine».