Scaroni commenta l’operato di Allegri fin qui con il Milan. Le parole. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il Presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha dedicato ampio spazio alla figura del nuovo allenatore Massimiliano Allegridurante la sua lunga e dettagliata intervista a Class CNBC. Il massimo dirigente ha sottolineato come la competenza e la serenità del sagace tecnico toscano siano cruciali per il successo e la stabilità del club.

Scaroni ha individuato in Allegri un elemento chiave per l’ambiente rossonero, capace di trasmettere fiducia e equilibrio a tutti i livelli.

🧠 Competenza ed Equilibrio Emotivo: Il Segreto di Allegri

“Credo che avere degli allenatori esperti, competenti, che ne hanno viste tante e che diffondono un’atmosfera di serenità e di ottimismo,” ha affermato il Presidente, “vivendo tutto su un piano emotivamente sano come fa Allegri, sia un elemento chiave.”

Il valore di Allegri, tecnico pragmatico e vincente, non risiede solo nelle sue doti tattiche, ma nella sua capacità di gestione umana. “Come diffonde serenità a me, sono convinto che la diffonda anche a squadra e staff,” ha aggiunto Scaroni. Questa stabilità emotiva è vista come un fondamento indispensabile per ottenere risultati positivi in campo e mantenere alta la concentrazione del Diavolo.

🤝 Società Sana e Allenatore Esperto: La Formula Vincente

Scaroni ha poi ripreso un concetto fondamentale per la filosofia del club: “Quando sono arrivato al Milan mi hanno spiegato che la squadra in campo è la figlia dell’allenatore e della società.”

Perché questa “filiazione” dia i suoi frutti, sono necessari due ingredienti essenziali. In primis, una società sana, che è garantita dall’azionista di maggioranza Gerry Cardinale. In secondo luogo, la presenza di un tecnico di altissimo profilo: “E poi c’è un allenatore come Allegri che ne ha viste tante durante la sua carriera. Tutto questo si trasferisce in risultati in campo.” La combinazione tra una gestione finanziaria solida (il Milan ha un debito molto piccolo) e la guida espertain panchina crea le premesse ideali per ambire al successo.

🎯 La Missione di Tare per Allegri

La gestione serena di Allegri è supportata dal lavoro silenzioso ma cruciale di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo dei rossoneri. Il DS albanese, noto per la sua abilità nello scouting e nel concludere affari mirati, ha il compito di costruire una rosa che rispecchi la pragmaticità e le esigenze tattiche del suo allenatore.

Tare deve assicurare che la squadra non solo sia competente, ma anche profonda numericamente, in modo che la serenità diffusa da Allegri non venga intaccata da infortuni o assenze. La fiducia riposta nel tecnico toscano è totale e rappresenta il punto di partenza del nuovo ciclo ambizioso del Milan.