Scaroni: «Incontro per lo stadio? Spero che sia un passaggio importante»

Paolo Scaroni ai microfoni del Corriere della Sera ha rilasciato alcune parole in merito all’incontro con il Comune per il nuovo stadio

In un’intervista ai microfoni del Corriere della Sera, il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha rilasciato alcune parole sull’incontro di oggi tra le due società milanesi e il Comune per il progetto del nuovo stadio.

«Occuparci dell’emergenza coronavirus non ci deve far dimenticare anche il nostro obiettivo. Oggi ci incontreremo con il Comune via videoconferenza. Il nuovo stadio farebbe rinascere Milano e il Milan. Spero in un passaggi importante oggi».