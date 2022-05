Scaroni: «Gioia immensa, abbiamo giocato un calcio speciale»

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha espresso tutta la propria gioia per la vittoria dello scudetto numero 19 della storia rossonera

Intervistato da Milan Tv, Paolo Scaroni ha dichiarato:

«Un’emozione pazzesca, inimagginabile. Tutto l’anno ho detto che volevamo arrivare quarti, siamo arrivati primi e sono contento per tutti i tifosi. Abbiamo giocato bene, una squadra giovane, fresca, ben coesa, una calcio diverso nel calcio italiano. Oggi sarà il ricordo più bello che mi porterò sempre dentro, abbiamo meritato alla grande. Sono lieto che almeno i milanisti abbiano avuto questa gioia in un periodo difficile per il nostro paese».