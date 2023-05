Scaroni: «Fondazione Milan impegnata per le generazioni future»

Paolo Scaroni, presidente rossonero, parla dell’iniziativa di Fondazione Milan per il reinserimento dei giovani introdotti nei circuiti penali

Fondazione Milan e Fondazione CDP, in collaborazione con il Ministero della Giustizia, lanciano il progetto “Play for the Future” per il reinserimento sociale dei giovani introdotti nei circuiti penali attraverso percorsi di educazione sportiva e di orientamento professionale.

Paolo Scaroni, Presidente di AC Milan e Fondazione Milan, ha dichiarato: “Il nostro progetto, nato in partnership con il Ministero della Giustizia e Fondazione CDP, si propone di offrire nuove opportunità di crescita per dei giovani che aspirano a rientrare nella vita sociale. Un’iniziativa che abbina educazione sportiva e inclusione lavorativa, in linea con i valori che costituiscono il carattere distintivo di Fondazione Milan, da vent’anni impegnata a favore delle generazioni future”.