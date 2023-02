Scaroni: «Champions? Il nostro calcio deve tornare protagonista»

Il presidente del Milan Paolo Scaroni, presente all’evento per i 20 anni della Fondazione Milan, ha parlato ai media presenti

CHAMPIONS – «Mi piace molto la tripletta italiana, io tifo sempre per le nostre squadre. Non faccio ripicche italiche. Noi abbiamo bisogno che il nostro calcio torni protagonista in Europa. Col Tottenham non so se andare, mi mette un po’ d’ansia sinceramente»