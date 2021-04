Scamacca si annuncia come nuovo Ibra: «Ahò, m’assomiglia»

Gianluca Scamacca, attaccante del Genoa (in prestito dal Sassuol0) ha parlato ance dei paragoni con Zlatan Ibrahimovic, suo possibile futuro compagno al Milan

Intervistato da SportWeek, Gianluca Scamacca, attaccante del Genoa (in prestito dal Sassuol0) ha parlato ance dei paragoni con Zlatan Ibrahimovic, suo possibile futuro compagno al Milan:

«In Olanda colpivo col tacco, la suola… avevo imparato per strada. Mi dicevano: ma che, vuoi fare come Ibra? Andai a guardare i suoi video. Pensai: ahò, m’assomiglia». La personalità di certo non gli manca.