Scamacca Milan: l’Inter prepara l’offerta per l’attaccante

Tra i nomi accostati al Milan sul mercato c’è Scamacca. L’attaccante piace anche all’Inter che prepara l’offerta

L’Inter potrebbe decidere di affondare il colpo per Gianluca Scamacca. L’attaccante italiano, accostato sul mercato anche al Milan, è in uscita dal West Ham e i nerazzurri pensano a lui come numero 9 da regalare a Simone Inzaghi.

Stando a quanto riferisce Sport Mediaset, i nerazzurri sarebbero pronti a mettere sul piatto un’offerta tra i 18 e i 20 milioni di euro. La pista che porta all’ex Sassuolo potrebbe essere la più semplice da percorrere rispetto a Balogun (costo più alto) e Morata (più o meno stesso costo ma con 7 anni in più).