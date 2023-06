Scamacca Milan, dall’Inghilterra: la Roma ha proposto questa contropartita al West Ham per arrivare all’attaccante

La Roma in queste ore sta lavorando in maniera attiva per provare a portare in giallorosso Gianluca Scamacca. L’attaccante, accostato anche al Milan, avrebbe già dato il suo ok al trasferimento.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail il club allenato da Mourinho, per abbassare le pretese economiche del West Ham, avrebbe messo sul piatto anche il cartellino di Karsdorp come contropartita.