Scalvini: «Siamo a pochi punti da squadre fortissime come il Milan…». Le parole del difensore dell’Atalanta sulla corsa all’Europa

Giorgio Scalvini ha parlato ai microfoni di TMW dell’obiettivo dell’Atalanta, parlando anche di Milan, Roma ed Inter. Le parole del difensore dell’Atalanta:

«Mancano sei partite alla fine del campionato e siamo in corsa per l’Europa. Ma il settimo posto potrebbe non bastare e quindi, essendo a a pochi punti dalle squadre fortissime come Roma, Milan e Inter, dobbiamo cercare di vincere più partite possibili per centrare il nostro obiettivo, che è tornate in Europa»