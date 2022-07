Savicevic: «La vittoria dello scudetto del Milan mi ha regalato una grande gioia»

Dejan Savicevic, ex leggenda del Milan, ha parlato del suo stato d’animo dopo la vittoria scudetto dei rossoneri

Intervistato da Sport Week, Dejan Savicevic ha parlato così dello scudetto vinto dal Milan:

«Oh, sì. Non puoi dimenticare. Io sono presidente della federazione del Montenegro e tifoso del Milan. Ma un po’ meno di mio figlio Vlado. Sai, lui fa parte del Milan Club Podgorica, è andato a Reggio Emilia per la festa, in curva. Si è fatto le foto e le ha messe anche su Facebook. Io l’ho vista in tv, mi ha dato una grande gioia».