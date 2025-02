Savicevic a La Gazzetta: «Gimenez e Felix possono coesistere. Conceicao riuscirà a fare una cosa»

Savicevic ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, l’ex Milan ha parlato così i colpi di mercato dei rossoneri

Dejan Savicevic è intervenuto a La Gazzetta dello Sport, l’ex Milan tra i vari argomenti trattati, ha detto la sua sui grandi colpi di mercato: in primis Santiago Gimenez e Joao Felix:

Joao Felix e Gimenez possono coesistere?

«Penso proprio di sì. In ogni caso c’è un allenatore, Sergio mi sembra l’uomo giusto, soprattutto per Joao Felix. Perché è un grande talento e va recuperato. L’ho visto in azione, come si muove, come dribbla e partecipa al gioco ,il giocatore c’è».

Pare sia un ragazzo un po’ troppo triste.

«Triste? Al Milan non puoi né essere triste, né tenere il muso. Ci penserà Conceiçao ad aiutarlo ad inserirsi. Sono portoghesi, parlano la stessa lingua e sicuramente pensano lo stesso calcio».