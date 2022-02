Sassuolo, Scamacca: «Idolo? Ibra. Lo scudetto lo vinciamo noi»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo, si racconta in una bella intervista doppia a SportWeek, settimanale de La Gazzetta dello Sport, assieme al suo amico Frattesi

Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo, si racconta in una bella intervista doppia a SportWeek, settimanale de La Gazzetta dello Sport, assieme al suo amico Frattesi. Le sue parole:

SASSUOLO – «Per me conta tanto la maglia da titolare ed è quello che mi ha spinto ad accettare Sassuolo. Grande squadra? Preferisco giocare, qui è diverso siamo in un piccolo top club. Il lavoro fatto negli anni ci porta a vincere in casa delle grandi e lo abbiamo fatto con Inter, Milan e Juve. Scudetto? Lo vinciamo noi, a parte gli scherzi dico l’Inter».