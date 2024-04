Sassuolo Milan, in difesa torna Tomori? Dialogo con Pioli, ecco cosa filtra

Sassuolo-Milan, in difesa Tomori torna titolare? Spunta il dialogo con Pioli e una possibile scelta a sorpresa. Le ultime

Il Milan, per quanto possibile, è ora concentrato sulla sfida di domenica pomeriggio sul campo del Sassuolo, gara importante non solo per blindare il secondo posto ma anche per preparare al meglio la gara di ritorno contro la Roma.

Come riferito dal Corriere dello Sport, Fikayo Tomori tornerà a disposizione dopo la squalifica nella gara di ieri contro i giallorossi ma potrebbe non partire dall’inizio proprio per preparare al meglio la sfida di ritorno. L’inglese ne ha parlato con Pioli: al momento si va verso la coppia Thiaw-Kjaer.