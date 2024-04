Sassuolo Milan, Leao non riposa: il MOTIVO dietro a questa scelta e il PIANO di Pioli in vista dei prossimi impegni

Oggi alle 15 il Milan scenderà in campo in casa del Sassuolo per la sfida valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. Leao dovrebbe partire a sorpresa dal primo minuto.

Questo è quanto deciso da Pioli, che ha un piano preciso: vuole far sì che Rafa cancelli subito i fischi della serataccia di Europa League per poi ripresentarsi di fronte ai giallorossi giovedì carico di rabbia e soprattutto fiducia.