Sassuolo, Dionisi: «Inter? Rischiamo di fare come con il Milan…». Le parole del tecnico dei neroverdi in conferenza

Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi parla così del match di domani contro l’Inter con un riferimento alla gara della scorsa stagione con il Milan.

«Esaltarsi dopo il 5-0 alla Salernitana? È una cosa che non mi piace. Io vorrei che non fosse così. So che non è facile, tanti giornali di calcio scrivono ogni giorno, di conseguenza dobbiamo essere al di sopra di questo. Viene a pennello la partita contro l’Inter, una squadra più forte di noi sulla carta. Difficile pensare che si possa andare in campo con superficialità in campo domani, altrimenti faremmo la fine che abbiamo fatto contro il Milan nel finale della scorsa stagione.»