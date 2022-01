Sarri vuole un nuovo portiere: tutti i nomi sul tavolo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Strakosha e Reina non convincono, Sarri vorrebbe un nuovo portiere. Tutti i nomi

In casa Lazio tiene banco anche il tema portiere. Il Corriere dello Sport fa una panoramica in vista di giugno. Strakosha resta in scadenza di contratto e non dovrebbe rinnovare, mentre Reina avrebbe assicurato un altro anno di contratto in caso di qualificazione europea ma è stato ormai relegato al ruolo di secondo.

Gli obiettivi per il futuro sono sostanzialmente tre: Kepa, obiettivo principale di Sarri e che potrebbe arrivare in prestito con parte dell’ingaggio pagato dal Chelsea; Gollini, portiere dell’Atalanta in prestito al Tottenham che non pare molto intenzionato a riscattarlo; e Vicario del Cagliari, attualmente in prestito all’Empoli. Le idee, almeno in questo senso, paiono chiare: la rivoluzione della porta della Lazio che Sarri invocava già a gennaio è solo rimandata.