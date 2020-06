Sarr al Milan, Vieira: «Chi non vuol essere nel progetto è libero di andare»

Il Milan fa sul serio per Sarr sul calciomercato dei parametro zero, intanto Patrick Vieira lo silura indirettamente in conferenza stampa

Kalulu non è l’unico possibile arrivo a parametro zero proveniente dalla Francia del Milan: sul taccuino dei rossoneri ci sarebbe infatti anche il nome del difensore centrale del Nizza Malang Sarr. Il classe ’99 sarebbe nel mirino, secondo Le 10 Sport, anche di altri due club italiani: Napoli e Inter.

Intervenuto in conferenza stampa Patrick Vieira, allenatore del Nizza, ha parlato indirettamente della possibile partenza di Sarr. Ecco le sue parole: «Servono investimenti e bisogna dare tutto per il club. I giocatori devono essere pronti a sacrificarsi, spetta a loro dare qualcosa alla società. Se un giocatore non vuole far parte del progetto il club andrà comunque avanti anche senza di lui».