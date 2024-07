San Siro Milan, l’ANNUNCIO di WeBuild: «Ecco quanto dureranno i lavori per rimodernare lo stadio!»

WeBuild ha fatto questo annuncio sullo stadio di San Siro del Milan. Ecco quanto dureranno i lavori per rimodernarlo

Sul sito ufficiale di WeBuild appare un articolo relativo al progetto che è stato affidato alla compagnia di costruzioni per la ristrutturazione di San Siro, ovvero lo stadio dell’Inter e del Milan. Dopo una lunga introduzione che cita alcuni dei progetti più importanti messi in atto negli ultimi anni, Webuild spiega:

PAROLE – «L’idea per il Meazza nasca dalla volontà di perseguire il concetto di “preservazione di un patrimonio storico e culturale, che anima oggi molti dei progetti di rinnovamento di questi templi dello sport. Il progetto prevede interventi sulla struttura esistente in nome della modernità e della sostenibilità dell’impianto. Secondo la proposta presentata, su cui sono in corso le opportune interlocuzioni con i soggetti interessati, i lavori potrebbero durare tre anni nel corso dei quali la struttura continuerebbe a funzionare. Il principio del progetto è lo stesso che ha ispirato gli interventi di riqualificazione degli altri grandi stadi europei con l’obiettivo di proteggerli e valorizzarli in quanto veri patrimoni storici e culturali non solo per gli amanti del calcio, ma per tutti».