San Siro Milan, Sala SBOTTA: «Non RIESCO più a stare zitto, c’è una cosa che ho ESIGENZA di chiarire»

San Siro Milan, Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare della vicenda stadio dopo gli ultimi aggiornamenti: le sue dichiarazioni

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, a margine del consiglio metropolitano, intervenendo sulla vicenda di San Siro, tema che riguarda Milan e Inter, ha dichiarato:

PAROLE – «Milano andrà al voto per le comunali nel 2027 perché, ad oggi, la scadenza naturale del mio mandato è tra il 15 aprile e il 15 giugno 2027. Non abbiamo certezza ma tra i Comuni che vanno al voto a breve, alcuni hanno interpellato il ministro dell’Interno per capire quando si voterà. Il ministero ha risposto che chi è andato a elezioni nel secondo semestre dell’anno, andrà alle votazioni nel primo semestre dell’anno, più specificatamente tra il 15 aprile e il 15 giugno. Il peso sulle spalle di questa faccenda dello stadio me lo sono preso io dall’inizio ed è così ancora oggi, è sempre sulle mie spalle. Quindi ho meno voglia del passato di stare zitto quando sento delle cose che non vanno bene. Ce l’ho sempre avuto sulle spalle e lo avrò fino alla fine. Sto cercando di portare avanti un atteggiamento di ascolto, cercando di favorire il loro progetto di investimento, mettendo sempre davanti l’interesse del pubblico, ossia che le aree e lo stadio lo paghino il giusto, che ci sia coerenza con i nostri strumenti urbanistici e che ne esca anche una riqualificazione del quartiere».