San Siro Milan, l'annuncio di Sala: «Ci aspettiamo che i rossoneri e l'Inter presentino il piano finanziario entro...». Clamorosa rivelazione

San Siro Milan, Sala, sindaco di Milano, ha fatto il punto sul futuro dell’impianto: messaggio chiaro ai rossoneri e all’Inter

A margine della visita all’hub di prima accoglienza dei senzatetto, Sala, sindaco di Milano, ha commentato così la situazione di San Siro:

PAROLE – «Ci aspettiamo che entro fine febbraio Inter e Milan ci consegnino il nuovo piano economico finanziario, con le osservazioni che devono tenere conto di quanto emerso dal dibattito pubblico e dalla delibera del consiglio comunale. Da lì si dovranno trovare formule per avere un’offerta da parte delle squadre, noi faremo quello che l’avvocatura ci dirà di fare – ha aggiunto parlando della vendita dell’area e dello stadio ai club. Siamo pienamente in linea con l’idea di riuscire a cedere area e stadio prima delle vacanze estive. Per essere precisi ci aspettiamo entro febbraio il piano».