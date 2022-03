Addio San Siro, Milan e Inter non aspettano più: stadio a Sesto San Giovanni. I club hanno fretta per lo stadio di proprietà

Come riportato da La Gazzetta dello Sport il progetto del nuovo stadio a San Siro si è arenato tra lungaggini burocratiche, necessità di un confronto pubblico e incertezze dei due club che non sono disposti a spendere altri milioni in nuovi studi di fattibilità senza garanzie. L’alternativa più probabile è quella dell’area di Sesto San Giovanni dove sorgevano le acciaierie Falck.

Sarà uno stadio iconico, si diceva. Ma la Cattedrale, almeno come era stata pensata, non s’ha da fare. Si sono opposti i comitati di quartiere, gli ambientalisti, alla fine anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, che aveva sempre difeso il compromesso del vecchio stadio da mantenere almeno fino all’inaugurazione delle Olimpiadi invernali del 2026.

La costruzione di un impianto di proprietà però resta centrale nel progetto del Fondo Elliott e nei pensieri della famiglia Zhang per una questione di guadagni. Inter e Milan sono decisi a costruirsi una nuova casa, le istituzioni milanesi resta- no alla finestra in attesa dei nuovi progetti, ma uno stadio si farà, nell’area di San Siro o altrove. Pur affezionati al vecchio impianto, i manager sono costretti e convinti a guardare avanti per risalire la china anche in Europa ed essere in grado di sostenere ad armi pari la battaglia con i top club.