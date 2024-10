San Siro Milan, piovono conferme! Tutti i retroscena dopo l’incontro di ieri, c’è un’ipotesi incredibile

San Siro Milan, spuntano tutti i retroscena legati all’incontro di ieri sul nuovo stadio rossonero e dell’Inter: i dettagli

Si torna a San Siro. O almeno questa è la “nuova” proposta che una delegazione di Inter e Milan, rappresentate dai dirigenti e dalle proprietà Oaktree e Redbird, ha presentato a Roma in un incontro svoltosi ieri mattina con il sindaco di Milano Beppe Sala, la soprintendente alle Belle Arti Emanuele Carpani, il ministro della Cultura Alessandro Giuli e il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Presto arriverà la manifestazione di interesse per la realizzazione del progetto che prevede, oltre all’acquisto dell’area, lo sviluppo delle zone circostanti, compresa la rifunzionalizzazione del Meazza.

È stato trovato un accordo per mantenere una parte del secondo anello, quello strettamente sottoposto a un vincolo. Così facendo verrà mantenuta una parte della storia della “Scala del calcio”, una mossa servita per ottenere il via libera del ministro Guidi. Lo riferisce Tuttosport.