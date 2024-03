San Siro Milan, Sala accelera: oggi l’incontro con Scaroni. Sono tre le opzioni sul tavolo. ULTIMISSIME

San Siro Milan, il sindaco Sala accelera: oggi incontro con Scaroni e Antonello. Tre ipotesi per la ristrutturazione dell’impianto

Come riferito da Tuttosport, oggi sarà una giornata importante per la questione relativa alla ristrutturazione di San Siro. A Palazzo Marino, il sindaco di Milano Sala incontrerà Milan e Inter, nelle figure di Scaroni e Antonello, per parlare della possibilità di concedere i tre mesi di tempo a WeBuild per presentare il progetto definitivo.

Al centro del dibattito ci sarà l’area Hospitality. In questo caso le opzioni sono tre: costruirla tra primo e secondo anello; costruirla dividendola tra l’interno e l’esterno dell’impianto; farla solo all’esterno con una corsia preferenziale di accesso allo stadio.