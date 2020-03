San Siro, Milan e Inter insieme per un nuovo sistema led a bordocampo

A partire da Milan-Genoa verrà utilizzato a San Siro il nuovo sistema digitale di led a bordocampo per la trasmissione in 4K

Le nuove tecnologie avanzano per i due Club di Milano. AC Milan e FC Internazionale, infatti, hanno implementato un nuovo sistema digitale per i led a bordocampo che assicurano una perfetta qualità di risoluzione dell’immagine. I due Club hanno costituito per questo un’alleanza strategica con due delle società leader nel settore, Tecnovision Ledwall Srl e AIM Sport, e la collaborazione di MI-Stadio.

Milan e Inter saranno, dunque, i primi due Club di calcio al mondo a beneficiare di questo sistema su due file lungo l’intero perimetro del campo e sarà utilizzato a partire dalla gara Milan-Genoa in programma domenica 8 marzo.

Si tratta di un sistema ad altissima definizione sviluppato in maniera specifica per la trasmissione in 4K. I due Club hanno investito nella tecnologia per proporre ai partner animazioni e immagini di qualità superiore, che assicurerà un più alto livello di esposizione e visibilità verso il pubblico mondiale durante le partite.

La brand exposure in modalità domination su entrambe le file ricopre una superficie superiore ai 440 metri quadri con una definizione di 30 milioni di LED.

I partner avranno quindi a disposizione un’opporunità maggiore di animazione del brand, inviare un messaggio più dettagliato. Questo consentirà di incrmentare sia l’efficacia della comunicazione che l’impatto visivo nei confronti del pubblico, in particolare delle centinaia di milioni di persone che saranno raggiunte grazie alle dirette delle partite in tutto il mondo.

Fonte: acmilan.com