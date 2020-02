Samu Castillejo, da possibile partente a intoccabile per Pioli

Samu Castillejo era uno dei calciatori sulla lista dei partenti del Milan, ma dopo l’arrivo di Ibra è diventato insostituibile

Doveva partire a gennaio, in un anno e mezzo non era riuscito a conquistarsi il posto da titolare e a lasciare un’impronta nel Milan. Samu Castillejo Insieme a Piatek e Suso era candidato a lasciare i rossoneri, probabilmente per tornare in Spagna. Dopo l’arrivo di Ibrahimovic qualcosa è cambiato e Castillejo ha trovato spazio, marcando stretto quel ruolo di esterno destro con belle giocate e trovando anche il gol.

Queste sono le parole di Pioli su Castillejo in conferenza stampa: «Il mio lavoro è quella di sfruttare la miglior condizione dei calciatori durante le occasioni. L’arrivo di Ibra mi ha fatto pensare a nuove posizioni e a possibilità di intraprendere nuove situazioni. Samu sta lavorando ed è un’esempio per tutti.»