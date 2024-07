Samardzic Milan, Pedullà: «Il centrocampista si sente PRONTO per una nuova esperienza. Sulle parole del ds dell’Udinese…». Le dichiarazioni

Alfredo Pedullà, tramite il proprio profilo X, ha fatto il punto sulla situazione legata a Samardzic, centrocampista seguito anche dal calciomercato Milan. Il giocatore si sente pronto per una nuova esperienza nonostante le dichiarazioni del direttore sportivo dell’Udinese.

PAROLE – «Samardzic: al netto delle dichiarazioni del direttore sportivo dell’Udinese, mai come in quest’estate il centrocampista si sente pronto per una nuova esperienza».