Samardzic Milan, il centrocampista in mostra contro la Juve: sarà il suo prossimo stadio?

Samardzic Milan, il centrocampista si mette in mostra all’Allianz Stadium: il commento di Cioffi prima del match contro la Juve

Uno dei giocatori seguiti dal calciomercato Milan nelle precedenti sessioni è sicuramente Lazar Samardzic obiettivo anche della Juventus. Le parole dell’allenatore dell’Udinese Cioffi prima del match contro i bianconeri all’Allianz Stadium a Dazn.

COME SI FA MALE ALLA JUVE – «Giocare da Udinese con rabbia, determinazione, cattiveria. Per i nostri molti giocatori giocare in questo stadio può essere una vetrina, anche per Samardzic. Non siamo venuti qui a cambiare magliette o fare uno spettacolo da circo, ma per portare via punti».