Samardzic Milan, Nani AVVISA: «Gli va dato il valore che gli diamo noi, con l’offerta giusta..»

Il Group Technical Director dell’Udinese, Gianluca Nani, è intervenuto a Sky Sport. Ecco cosa ha detto su Samardzic Milan

Le parole del Group Technical Director dell’Udinese, Gianluca Nani, intervenuto a Sky Sport. Ecco cosa ha detto su Samardzic Milan:

LE PAROLE – «Anche su questo ho provato a fare chiiarezza. Samardzic è un giocatore forte non mi stupisco che ci sia interesse, mi stupirei del contrario. E’ vero che è un calciatore ricercato, è vero che abbiamo avuto richieste di informazioni e offerte per noi è importante, vorremmo che chi lo cerca lo considerasse come lo consideriamo noi. Siamo contenti di averlo non cerchiamo di venderlo. Se arriva l’offerta congrua, ci sediamo e discutiamo»