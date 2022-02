Salernitana Milan, le trasferte sorridono a Pioli: il dato statistico

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

In vista della gara tra Salernitana e Milan, Pioli può sorridere: vinte 33 partite in trasferta dal suo arrivo nell’ottobre 2019

La sfida tra Salernitana e Milan, in programma sabato alle 20:45, si preannuncia come uno snodo importante per la stagione dei rossoneri.

Il gruppo di Pioli ci arriva però con una certezza e con un incredibile dato statistico: dall’ottobre 2019. giorno dell’avvento di Pioli in panchina, i rossoneri hanno vinto 33 trasferte su 46, un vero e proprio record nei primi cinque campionati europei.