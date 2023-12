Salernitana Milan, Inzaghi deve salvarsi: le ultime sulla formazione granata per provare a fare punti

La Salernitana ha bisogno di punti proprio come Inzaghi se vuole continuare il percorso in granata. Ecco la probabile formazione per il match contro il Milan.

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil;Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Bohinen; Legowski; Candreva, Dia; Ikwuemesi. All. Inzaghi