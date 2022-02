Salernitana Milan, Giroud al tabù trasferta: ancora nessun gol fuori casa

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il match tra Salernitana e Milan è un’occasione per Olivier Giroud per segnare il suo primo gol stagionale lontano da San Siro

Olivier Giroud all’esame trasferta. L’attaccante francese si è preso il Milan con i suoi gol a San Siro, ma ora cerca contro la Salernitana il suo primo gol in trasferta della stagione.

Come riportato da Tuttosport, Stefano Pioli ha bisogno dei gol dell’attaccante anche in trasferta, soprattutto in virtù dell’assenza prolungata di Zlatan Ibrahimovic.