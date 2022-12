Salernitana, 2-1 in amichevole con la Gelbison: Piatek sugli scudi

La Salernitana batte 2-1 in amichevole la Gelbison con due gol di Krzysztof Piatek. Le ultime sui prossimi avversari del Milan

Sgambata per la Salernitana, prossima avversaria del Milan in Serie A. La squadra di Davide Nicola ha disputato oggi un amichevole contro la Gelbison, formazione che milita nel girone C di Lega Pro.

I granata, come riportato dal loro sito ufficiale, hanno trionfato per 2-1 con doppietta dell’ex rossonero Krzysztof Piatek.