Sala sullo stadio San Siro: «Non è un impianto adeguato ai tempi».

Il panorama calcistico milanese si trova davanti a una svolta epocale. Solo pochi giorni fa, lo stadio Giuseppe Meazza ha brillato sotto i riflettori globali, trasformandosi nel cuore pulsante della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali. Tuttavia, nonostante il prestigio internazionale dell’evento, il destino dell’impianto sembra ormai segnato. Il Milan e l’Inter hanno infatti finalizzato l’acquisto della struttura e delle aree circostanti dal Comune di Milano, con l’obiettivo di abbattere lo storico “tempio del calcio” per far spazio a un modernissimo impianto di proprietà.

Le parole del Sindaco Giuseppe Sala sul futuro dell’area

Sulla questione è tornato a esprimersi Giuseppe Sala, il Sindaco di Milano, che ha sottolineato la complessità dell’operazione. Nonostante il valore affettivo e storico di San Siro, la decisione dei rossoneri e dei nerazzurri di investire in una struttura d’avanguardia appare irreversibile.

PAROLE – «Non è uno stadio adeguato ai tempi, questa è la realtà. Ma è stato un momento giustamente di gloria per un impianto che ha dato tanto a Milano. Quindi no, non credo che ci sia nessuna possibilità di ripensare a nulla»