San Siro Milan, Sala svela: «Questa cosa è fondamentale». Le parole del sindaco di Milano sullo stadio e sulla possibile permanenza dei rossoneri

Beppe Sala ha parlato del futuro di San Siro e di Inter e Milan a margine della cerimonia di svelamento delle installazioni scenografiche raffiguranti i Cerchi Olimpici e gli Agitos Paralimpici di Milano Cortina 2026. Le parole del sindaco di Milano:

PAROLE – «Vedremo Milan e Inter la settimana prossima, intanto li sto sentendo al telefono. Ovviamente la cosa fondamentale, come abbiamo detto in commissione, è il poter fare i lavori senza allontanarsi da San Siro, perchè sono in due. E andrebbero in stadi molto più piccoli. Quindi questo è il vero tema. Io non voglio essere nè ottimista nè pessimista finche’ non si chiarisce questo punto. Ma se si dovesse chiarire che si possono fare i lavori a quel punto credo che potrei diventare ottimista»