Contatto tra Saelemekers e Ricci: proteste rossonere ma per Doveri non è rigore

Contatto in area di rigore tra Saelemekers e Ricci: proteste rossonere ma per Doveri non è rigore

Contatto tra Saelemekers e Ricci nell’area di rigore granata al 28‘ minuto del primo tempo.

L’esterno rossonero, pressato dal centrocampista grata, una volta entrato in area di rigore cade per terra. Per l’arbitro Doveri non ci sono gli estremi per il rigore, così come per il Var. Tante le proteste dei calciatori rossoneri